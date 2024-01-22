Боец UFC из Грузии стал жертвой кражи в США

Грузинский боец легчайшего веса в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) Мераб Двалишвили поделился в Instagram (владелец компании Meta признана в России экстремистской и запрещена) о том, что его кошелек был похищен из его автомобиля в Лас-Вегасе.
33-летний спортсмен опубликовал видео с камер, где незнакомец пытается открыть двери припаркованных машин и в конечном итоге проникает в одну из них.
Двалишвили признал, что сам не запер свой автомобиль, и в него проникли "неудачники", которые похитили его кошелек. Позднее они попытались похитить машину, но были отпугнуты соседом. "Если я не успею первым, карма все равно найдет их", — написал боец.
На счету Двалишвили 16 побед и 4 поражения в смешанных боевых искусства (ММА).
12 марта 2023 года грузин одержал победу над россиянином Петром Яном на турнире UFC Fight Night 221. Двалишвили победил единогласным решением судей и установил рекорд организации по количеству попыток тейкдаунов в этом поединке.
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