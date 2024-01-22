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В Сенате США сообщили о достижении прогресса в вопросе пограничного соглашения
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  • Опубликована сегодня в 14:55

В Сенате США сообщили о достижении прогресса в вопросе пограничного соглашения

Сенатор от Демократической партии из штата Делавэр Крис Кунс выразил положительную оценку текущим переговорам по пограничному соглашению, считая, что они могут завершиться в ближайшие дни. Он также выделил, что в случае, если соглашение не будет достигнуто, он винит республиканцев, как сообщает CNN.

"Президент Байден призвал к участию Конгресса и руководства. У меня оптимистичное настроение, мы находимся вплотную к завершению формирования пакета мер в ближайшие дни, который сделает возможным заключение этого соглашения"? — заявил Кунс.

Он подчеркнул, что если представители Республиканской партии откажутся подписывать соглашение, они будут нести ответственность за "еще один год, в течение которого миллионы людей будут страдать, пытаясь добраться до южной границы, либо им откажут, либо, в конечном итоге, их депортируют".

Ранее Кэт Каммак, член Палаты представителей Конгресса США, заявила, что республиканцы в парламенте настаивают на "неоспоримом" приоритете защиты американских границ перед предоставлением помощи другим странам. В связи с этим она подчеркнула важность обеспечения безопасности границы вместо финансирования Украины и Израиля.

Ранее президент США Джо Байден провел встречу с лидерами Сената и Палаты представителей в среду, 17 января, чтобы обсудить свои запросы в области национальной безопасности, включая помощь Украине и Израилю.

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