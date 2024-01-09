Судьи с подозрением отнеслись к аргументам об иммунитете Трампа против преследования

Судьи апелляционного суда столичного округа Колумбия высказали сомнения относительно нескольких аргументов защиты бывшего президента США Дональда Трампа, касающихся его предполагаемого иммунитета от юридического преследования. Запись слушаний была доступна на сайте суда.

"Мне кажется парадоксальным утверждение, что его конституционная обязанность обеспечивать справедливое исполнение законов дает ему возможность нарушать уголовное законодательство", — отметила судья Карен Хендерсон.

Судья Флоренс Пэн особенно расспросила адвоката Трампа, стремится ли он доказать, что президенту США нельзя предъявить обвинения, даже если бы он приказал военным "убить политического конкурента". Адвокат Трампа, Джон Сауэр, подчеркнул, что в таком случае требовалась бы процедура импичмента. Трамп присутствовал на слушаниях, но не выступал. Коллегия из трех судей участвовала в заседании.

Апелляционный суд федерального округа Колумбия рассматривает вопрос об иммунитете Трампа от юридического преследования за действия, совершенные им на посту президента. Защита настаивает на наличии такого иммунитета в связи с обвинениями в организации беспорядков на Капитолийском холме в январе 2021 года. Прокуратура утверждает, что Трампа можно судить за некоторые шаги, предпринятые им во время его президентства.

Шестого января 2021 года сторонники Трампа, когда он был президентом, ворвались в здание Конгресса, чтобы помешать утверждению результатов выборов президента в ноябре 2020 года. Демократ Джо Байден одержал победу. В ходе беспорядков полиция застрелила одного из протестующих. Зафиксированы случаи смертей, квалифицированные как медицинские ЧП. Сотрудник полиции Капитолия скончался после столкновений.

В августе 2023 года американский спецпрокурор Джек Смит предъявил обвинения Трампу по четырем статьям, в том числе за попытку незаконно сохранить власть после поражения на выборах 2020 года. Максимальное наказание по самому серьезному из обвинений составляет 20 лет лишения свободы.