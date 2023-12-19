В США мужчина набросился с ножом на жену из-за нежелания есть блинчики

В Вашингтоне 85-летний пенсионер напал на свою супругу с ножом из-за отказа поесть ее приготовленные блинчики. Об этом сообщает 6 ABC.

Супружеский конфликт двух пенсионеров из Вашингтона закончился насилием с использованием ножа, причиной стал отказ одного из стариков употреблять блинчики, приготовленные его женой. По словам арестованного 85-летнего Стивена Шварца, скандал начался из-за того, что он отказался есть блинчики, приготовленные его женой.

В порыве гнева женщина бросила тарелку в стену, а Шварц, в ответ, прибегнул к использованию ножа. Он нанес несколько ранений своей супруге, их крики услышали соседи, которые немедленно вызвали полицию. К сожалению, пожилую женщину не удалось спасти.

Согласно показаниям следователей, пенсионер объяснил, что в связи с недавним инсультом он серьезно потерял в весе, и его жена часто предлагала ему калорийную пищу, от которой он отказывался по медицинским рекомендациям.