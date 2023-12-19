Госдеп США: Украину ждет очень трудная зима

Украина стоит перед вызовом суровой зимы, как заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге, сообщает РИА Новости.

"Мы вступаем в период, который, по нашим прогнозам, будет чрезвычайно сложным этой зимой", — отметил он.

Миллер подчеркнул, что администрация США надеется на одобрение конгрессом до конца года запроса о помощи Киеву, подчеркивая, что это остается ее "целью и приоритетом".

Он также добавил, что у США нет "волшебного горшочка", из которого можно было бы бесконечно поставлять помощь Украине в случае отказа конгресса принять законопроект.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, уверен, что США не оставят страну в беде и продолжат выделять необходимые средства.

Ранее было объявлено, что изначально не планировалось поставлять серьезное вооружение в Киев, что могло бы дать Вооруженным силам Украины преимущество перед российской армией.