Госдеп США: Украину ждет очень трудная зима

Украина стоит перед вызовом суровой зимы, как заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге, сообщает РИА Новости.
"Мы вступаем в период, который, по нашим прогнозам, будет чрезвычайно сложным этой зимой", — отметил он.
Миллер подчеркнул, что администрация США надеется на одобрение конгрессом до конца года запроса о помощи Киеву, подчеркивая, что это остается ее "целью и приоритетом".
Он также добавил, что у США нет "волшебного горшочка", из которого можно было бы бесконечно поставлять помощь Украине в случае отказа конгресса принять законопроект.
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, уверен, что США не оставят страну в беде и продолжат выделять необходимые средства.
Ранее было объявлено, что изначально не планировалось поставлять серьезное вооружение в Киев, что могло бы дать Вооруженным силам Украины преимущество перед российской армией.
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