Роджер Уотерс выразил возможность серьезно рассмотреть предложение о переезде в Россию, сделанное ему в эфире телеканала "Россия-1". Музыкант благодарно отреагировал на это предложение, отметив, что он бы мог взглянуть на него более серьезно, чем на высказывания того, кто описал его в негативных терминах.
Послом Украины в Австрии Александром Щербой были использованы резкие слова в адрес Уотерса, называя его бессердечным и жестоким. Музыкант подчеркнул, что такие высказывания не влияют на него, но признал интерес к предложению о переезде.
Уотерс также высказал мнение о том, что западные знаменитости теряют проекты из-за выступлений на российском телевидении, что, по его мнению, является абсурдом. Он выразил благосклонность к российской аудитории и возможности высказывать свою точку зрения на российском телевидении, сообщает ТАСС.
Музыкант также подчеркнул дружбу с русскими, а также выразил удовлетворение тем, что страны БРИКС становятся более влиятельными, а политика США теряет поддержку. Он считает, что люди в мире все больше противостоят стремлению к доминированию, что является положительным явлением.
Мишустин наконец прилетел в Китай
Прибыв в Китай с официальным визитом, премьер-министр России Михаил Мишустин готовится к 28-й регулярной встрече глав правительств двух стран, запланированной на вторник в Пекине.
ЕС: исключение из запрета на импорт алмазов личные украшения
Европейский союз исключил российские алмазы из списка запрещенных товаров для импорта в страны союза, сосредотачив внимание на "личных ювелирных украшениях" и "художественных ценностях, представляющих культурный обмен".
Последнюю группу эвакуированных из Газы россиян доставили в Москву
Специальный самолет МЧС России завершил транспортировку последней группы граждан Российской Федерации, которых эвакуировали из сектора Газа.
МО РФ: ранение двух военных Сирии в результате ракетной атаки Израиля 17 декабря
Два военнослужащих из Сирии получили травмы в результате авиационного удара со стороны Израиля, который был проведен с использованием управляемых бомб в пригородах Дамаска.