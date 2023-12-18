Роджер Уотерс выразил возможность серьезно рассмотреть предложение о переезде в Россию, сделанное ему в эфире телеканала "Россия-1". Музыкант благодарно отреагировал на это предложение, отметив, что он бы мог взглянуть на него более серьезно, чем на высказывания того, кто описал его в негативных терминах.

Послом Украины в Австрии Александром Щербой были использованы резкие слова в адрес Уотерса, называя его бессердечным и жестоким. Музыкант подчеркнул, что такие высказывания не влияют на него, но признал интерес к предложению о переезде.

Уотерс также высказал мнение о том, что западные знаменитости теряют проекты из-за выступлений на российском телевидении, что, по его мнению, является абсурдом. Он выразил благосклонность к российской аудитории и возможности высказывать свою точку зрения на российском телевидении, сообщает ТАСС.

Музыкант также подчеркнул дружбу с русскими, а также выразил удовлетворение тем, что страны БРИКС становятся более влиятельными, а политика США теряет поддержку. Он считает, что люди в мире все больше противостоят стремлению к доминированию, что является положительным явлением.