США могут ввести санкции против десятков израильских поселенцев на Западном берегу

Во вторник, Госдепартамент Соединенных Штатов, возможно, объявит о применении санкций в отношении израильских поселенцев, связанных с инцидентами насилия против палестинцев на территории Западного берега реки Иордан.
Информацию об этом распространил портал Axios, ссылаясь на двух высокопоставленных американских чиновников. Согласно их заявлениям, предполагается, что ряд ограничений будет введен в отношении нескольких десятков поселенцев, активных на Западном берегу. Лицам, участвующим в нападениях на мирных палестинцев, будет запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов, сообщает ТАСС.
Курс нацвалюты до рекордных 36,69 гривны за $1 девальвировал Нацбанк Украины
На межбанковских торгах Национальный банк Украины снизил официальный курс гривны до исторического минимума - 36,69 гривны за один доллар, как сообщает украинское издание "Страна".
К трем годам заключения приговорили экс-министра безопасности Боснии и Герцеговины
Бывший глава Министерства безопасности Боснии и Герцеговины Селмо Цикотич был осужден на три года тюремного заключения за злоупотребление своим официальным положением.
О регистрации в РФ случаев заболевания микоплазменной инфекцией заявил Роспотребнадзор
Случаи заражения микоплазменной инфекцией фиксируются в России, однако появление ее более серьезных форм не отмечено, как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Владимир Путин посетил Центр знаний "Машук"
Президент Российской Федерации Владимир Путин впервые посетил Центр знаний "Машук", который был открыт в августе 2022 года.