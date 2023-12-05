США могут ввести санкции против десятков израильских поселенцев на Западном берегу

Во вторник, Госдепартамент Соединенных Штатов, возможно, объявит о применении санкций в отношении израильских поселенцев, связанных с инцидентами насилия против палестинцев на территории Западного берега реки Иордан.

Информацию об этом распространил портал Axios, ссылаясь на двух высокопоставленных американских чиновников. Согласно их заявлениям, предполагается, что ряд ограничений будет введен в отношении нескольких десятков поселенцев, активных на Западном берегу. Лицам, участвующим в нападениях на мирных палестинцев, будет запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов, сообщает ТАСС.