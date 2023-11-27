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За исключение Сантоса 29 ноября может проголосовать палата представителей США
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  • Опубликована сегодня в 20:48

За исключение Сантоса 29 ноября может проголосовать палата представителей США

В палате представителей Конгресса США планируется голосование 29 ноября по исключению республиканского законодателя Джорджа Сантоса из Нью-Йорка. Решение было предложено после публикации "разоблачающего отчета" с доказательствами нарушения законодательства. Сантос ожидает лишения полномочий и проведет пресс-конференцию 30 ноября.

В случае исключения, он станет шестым законодателем в истории, подвергшимся такому наказанию, что приведет к потере Республиканской партией одного члена Палаты представителей и проведению дополнительных выборов в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.

Сантосу предъявляют обвинения в неправильном использовании средств предвыборной кампании, получении пособия по безработице в период пандемии, предоставлении ложной информации и приукрашивании своей биографии. В случае виновности ему грозит до 20 лет тюремного заключения. Демократы требовали расследования после выявления ложной информации о биографии Сантоса. Республиканец победил на промежуточных выборах в 2022 году в штате с традиционным доминированием демократов.

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