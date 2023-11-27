США выдумали историю о спасении танкера у берегов Йемена, утверждают хуситы

Член Политбюро йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) Мухаммед аль-Бахити заявил, что американские власти придумали сюжет о спасении судна, захваченного у берегов республики.

"США выдумали историю о спасении торгового судна от боевиков в Аденском заливе", - передает его слова телеканал Al Mayadeen.

По мнению аль-Бахити, указанное в истории американцев местоположение судна не соответствует обстоятельствам его задержания. Он также утверждает, что хуситы нападают только на суда, принадлежащие Израилю.

Ранее Центральное командование (CENTCOM) Вооруженных сил США сообщило, что эсминец USS Mason реагировал на сигнал бедствия от судна Central Park, которое подверглось нападению неизвестными. В результате преследования USS Mason, пять вооруженных лиц с судна сдались. Экипаж был в безопасности.

26 ноября агентство Associated Press, ссылаясь на компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности, сообщило о нападении на судно Central Park в Аденском заливе. Информация о том, кто совершил нападение, не была уточнена. На борту танкера находились граждане России, Болгарии, Вьетнама, Грузии, Индии и Филиппин, сообщает ТАСС.

Ранее, 19 ноября, телеканал Al Hadath сообщил, что хуситы захватили израильское грузовое судно Galaxy Leader в водах Аденского залива с 22 членами экипажа. Представитель "Ансар Аллах" Яхья Сариа подтвердил захват, добавив, что судно было отбуксировано к побережью Йемена, а экипаж задержан. Израиль осудил захват и обвинил в этом Иран. В то время как пресс-служба армии Израиля опровергла информацию о том, что судно принадлежит Израилю.

Согласно данным Marine Traffic, судно следовало под флагом Содружества Багамских Островов, а его оператором была японская компания Nippon Yusen. На борту находились 25 членов экипажа из разных стран, включая Болгарию, Мексику, Румынию, Украину и Филиппины, но не было граждан Израиля и Японии. Судно принадлежит британской компании.

4 ноября лидер "Ансар Аллах" Абдель Малек аль-Хуси пообещал продолжить атаки на территорию Израиля, угрожая ударами по кораблям еврейского государства в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Хуситы уже несколько раз сообщали о нанесении ударов по израильской территории с начала обострения ситуации в секторе Газа.