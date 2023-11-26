Расследовать нападение на трех своих граждан в Вермонте Палестина требует от США

Министерство иностранных дел и по делам экспатриантов Палестины осуждает вооруженный инцидент, произошедший в штате Вермонт, где пострадали три палестинских студента. Это подтверждено заявлением ведомства внешней политики Рамаллы, предоставленным агентству WAFA. В заявлении говорится о "глубокой озабоченности палестинских властей в связи с произошедшим инцидентом, в результате которого неизвестный напал на студентов Хишама Уртани, Тахсина Ахмеда и Кенана Абдель Хамида, обучающихся в Вермонте". Документ также подчеркивает, что Палестина требует от соответствующих американских органов задержать преступника, провести оперативное расследование и привлечь его к ответственности, сообщает ТАСС.
В тексте отмечается, что нападение произошло в момент, когда студенты покидали студенческий кампус. В результате инцидента все трое студентов получили ранения средней степени тяжести. МИД Палестины выражает надежду на скорейшее выздоровление пострадавших и ожидает, что власти США предоставят результаты проведенного расследования в установленные сроки.
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