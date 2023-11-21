Белый дом заявил, что освобождение ХАМАС некоторых заложников может занять "часы, если не дни"

Освобождение некоторых заложников при достижении соглашения с радикальным палестинским движением ХАМАС может потребовать "часов, а может быть, и дней". Такую позицию высказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в ходе онлайн-брифинга для журналистов.
По его словам, США ожидают, что состояние некоторых заложников "может быть довольно плохим". Представитель Белого дома подчеркнул, что для США первостепенным является обеспечение защиты и безопасности удерживаемых ХАМАС заложников. Он добавил, что если для этого требуется движение с относительно низкой скоростью, то США готовы действовать соответственно, сообщает ТАСС.
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