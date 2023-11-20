Администрация Белого дома не видит угрозы террора из-за кризиса на Ближнем Востоке

Администрация США не видит опасности террористических актов на своей территории из-за конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на ежедневном брифинге для журналистов.

Он подчеркнул, что на данный момент не просматривается конкретной угрозы на родине, особенно в преддверии Дня благодарения (23 ноября), несмотря на обострение палестино-израильского конфликта. Кирби заверил, что власти США остаются бдительными и следят за потенциальными угрозами.

Кирби отметил, что американские власти будут продолжать сохранять бдительность, также как и с самого начала конфликта. Кроме того, он отметил, что будут предприняты все необходимые меры для выявления и предотвращения внутренних угроз и терактов до их реализации. Кирби также подчеркнул, что американские власти внимательно следят за тем, как конфликт на Ближнем Востоке влияет на еврейские и мусульманские общины в США.