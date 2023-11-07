Госдеп: Зеленский следует Конституции Украины в вопросе выборов

Администрация США заявляет, что действия президента Украины Владимира Зеленского в отношении выборов соответствуют основному закону этой страны.
"Я понимаю, что это соответствует их конституции. Поэтому мы дадим украинцам возможность дополнительных инициатив в этом вопросе", — сказал заместитель руководителя пресс-службы Государственного департамента Ведант Пател, комментируя заявления Зеленского о том, что "сейчас не самое подходящее время для выборов".
НАТО заявило о новой угрозе от России для евроатлантической безопасности
Россия нарушила евроатлантическую безопасность, выйдя из Договора о конвенциональных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).
В Амстердаме задержали подозреваемого в убийстве арт-дилера из России
Полиция Нидерландов задержала подозреваемого в убийстве арт-дилера из России, Александра Левина.
Супруги Цыгановы жестко осудили Пугачёву за бегство из страны
Приезд Аллы Пугачёвой в Россию вызвал немалый резонанс.
Имплант в спинном мозге вернул пациенту с Паркинсоном возможность ходить
Группа швейцарских специалистов успешно выполнена сложную операцию имплантации системы электродов в спинной мозг мужчины, страдавшего от Паркинсона.