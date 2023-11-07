Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.11.2023 : 92,4151
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.11.2023 : 98,7863
Госдеп: Зеленский следует Конституции Украины в вопросе выборов
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 22:21

Госдеп: Зеленский следует Конституции Украины в вопросе выборов

Администрация США заявляет, что действия президента Украины Владимира Зеленского в отношении выборов соответствуют основному закону этой страны.

"Я понимаю, что это соответствует их конституции. Поэтому мы дадим украинцам возможность дополнительных инициатив в этом вопросе", — сказал заместитель руководителя пресс-службы Государственного департамента Ведант Пател, комментируя заявления Зеленского о том, что "сейчас не самое подходящее время для выборов".

Мир

НАТО заявило о новой угрозе от России для евроатлантической безопасности

НАТО заявило о новой угрозе от России для евроатлантической безопасности

Россия нарушила евроатлантическую безопасность, выйдя из Договора о конвенциональных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Читать полностью
В Амстердаме задержали подозреваемого в убийстве арт-дилера из России

В Амстердаме задержали подозреваемого в убийстве арт-дилера из России

Полиция Нидерландов задержала подозреваемого в убийстве арт-дилера из России, Александра Левина.

Читать полностью

Общество

Супруги Цыгановы жестко осудили Пугачёву за бегство из страны

Супруги Цыгановы жестко осудили Пугачёву за бегство из страны

Приезд Аллы Пугачёвой в Россию вызвал немалый резонанс.

Читать полностью
Имплант в спинном мозге вернул пациенту с Паркинсоном возможность ходить

Имплант в спинном мозге вернул пациенту с Паркинсоном возможность ходить

Группа швейцарских специалистов успешно выполнена сложную операцию имплантации системы электродов в спинной мозг мужчины, страдавшего от Паркинсона.

Читать полностью

Новости