Госдеп: Зеленский следует Конституции Украины в вопросе выборов

Администрация США заявляет, что действия президента Украины Владимира Зеленского в отношении выборов соответствуют основному закону этой страны.

"Я понимаю, что это соответствует их конституции. Поэтому мы дадим украинцам возможность дополнительных инициатив в этом вопросе", — сказал заместитель руководителя пресс-службы Государственного департамента Ведант Пател, комментируя заявления Зеленского о том, что "сейчас не самое подходящее время для выборов".