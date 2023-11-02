Украина и США модифицируют советские ПВО для американских ракет

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, Юрий Игнат, подтвердил сообщения из газеты The New York Times о том, что США и Украина совместно работают над модификацией противовоздушной обороны (ПВО) советского производства для использования американских ракет в условиях недостатка западных ПВО-систем.
Игнат отметил, что американские ракеты, такие как Sea Sparrow и AIM-9, будут приспособлены к советским системам ПВО в Украине.
Эти шаги представляют собой временное решение, направленное на усиление украинской ПВО до поставки более современных западных систем, таких как NASAMS, IRIS-T и Patriot. Ранее было сообщено о создании "гибридных" систем ПВО с элементами советской и западной техники, которые прошли испытания на полигонах в США.
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