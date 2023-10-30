Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.10.2023 : 93,2174
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.10.2023 : 98,3504
США будут закупать японские морепродукты, несмотря на сброс воды с
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 13:37

США будут закупать японские морепродукты, несмотря на сброс воды с "Фукусимы"

Соединенные Штаты Америки планируют начать закупки японских морепродуктов для обеспечения питанием своих военнослужащих, несмотря на постепенное снижение объема сброса воды с аварийной атомной электростанции "Фукусима-1". Об этом сообщил посол США в Японии Рам Эмануэль в интервью агентству Reuters.

По словам дипломата, планируется заключить долгосрочный контракт между вооруженными силами США и японскими рыболовными кооперативами. Эти морепродукты будут использоваться для обеспечения питанием американских военных на военных базах в Японии и на борту кораблей, а также будут доступны для продажи в армейских магазинах. По мере развития соглашения, оно может включать в себя различные виды морепродуктов, как отметил дипломат, сообщает ТАСС.

Этот шаг представляется Вашингтону важным для рассмотрения вопроса о возможных мерах компенсации убытков, вызванных запретом на импорт аналогичной японской продукции Китаем. США могут увеличить объемы импорта рыбы и морепродуктов из Японии. В настоящее время, США и Япония уже начали переговоры о дополнительных поставках морских гребешков, добытых в Японии, перерабатывающим компаниям, зарегистрированным в Соединенных Штатах.

Согласно агентству, первая партия японских морепродуктов для американских военных составит около тонны гребешков. Это количество значительно меньше, чем 100 тысяч тонн, экспортированных Японией в Китай в 2022 году. Китай ранее был крупнейшим импортером японских морепродуктов, но полностью прекратил их импорт после начала сброса в океан очищенной воды с аварийной атомной электростанции "Фукусима-1", как сообщает Reuters.

Ранее было принято решение японского правительства по постепенному сбросу в океан очищенной воды, которая накопилась на территории аварийной электростанции. Эта операция была одобрена Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ) и продлится 30-40 лет. В первом этапе с 24 августа по 11 сентября было сброшено около 7,8 тысяч тонн воды, и второй этап завершился 23 октября, когда было сброшено еще около 7,8 тысяч тонн.

Мир

В Италии отправили самолет с

В Италии отправили самолет с "гуманитаркой" Газе

Италия направила воздушное судно с гуманитарной помощью для населения сектора Газа.

Читать полностью
Боевое крыло ХАМАС атаковало прорвавшиеся к Газе израильские танки

Боевое крыло ХАМАС атаковало прорвавшиеся к Газе израильские танки

﻿В секторе Газа, движение ХАМАС открыло огонь по израильским танкам, которые пересекали шоссе, соединяющее север и юг в районе Салах-эд-Дин.

Читать полностью

Общество

Билеты на концерт Гамзатова распродали за 2 дня

Билеты на концерт Гамзатова распродали за 2 дня

Билеты на концерт "Родники Расула Гамзатова" в Минске, посвященный 100-летию со дня рождения народного поэта, были распроданы в течение всего двух дней.

Читать полностью
В России за три квартала 2023 года зафиксировали более 7 тыс. случаев кори

В России за три квартала 2023 года зафиксировали более 7 тыс. случаев кори

Врачи в течение первых трех кварталов 2023 года зафиксировали более 7 тысяч случаев кори, в то время как весь 2022 год отмечался лишь 102 случаями этого заболевания.

Читать полностью

Новости