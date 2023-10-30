США будут закупать японские морепродукты, несмотря на сброс воды с "Фукусимы"

Соединенные Штаты Америки планируют начать закупки японских морепродуктов для обеспечения питанием своих военнослужащих, несмотря на постепенное снижение объема сброса воды с аварийной атомной электростанции "Фукусима-1". Об этом сообщил посол США в Японии Рам Эмануэль в интервью агентству Reuters.

По словам дипломата, планируется заключить долгосрочный контракт между вооруженными силами США и японскими рыболовными кооперативами. Эти морепродукты будут использоваться для обеспечения питанием американских военных на военных базах в Японии и на борту кораблей, а также будут доступны для продажи в армейских магазинах. По мере развития соглашения, оно может включать в себя различные виды морепродуктов, как отметил дипломат, сообщает ТАСС.

Этот шаг представляется Вашингтону важным для рассмотрения вопроса о возможных мерах компенсации убытков, вызванных запретом на импорт аналогичной японской продукции Китаем. США могут увеличить объемы импорта рыбы и морепродуктов из Японии. В настоящее время, США и Япония уже начали переговоры о дополнительных поставках морских гребешков, добытых в Японии, перерабатывающим компаниям, зарегистрированным в Соединенных Штатах.

Согласно агентству, первая партия японских морепродуктов для американских военных составит около тонны гребешков. Это количество значительно меньше, чем 100 тысяч тонн, экспортированных Японией в Китай в 2022 году. Китай ранее был крупнейшим импортером японских морепродуктов, но полностью прекратил их импорт после начала сброса в океан очищенной воды с аварийной атомной электростанции "Фукусима-1", как сообщает Reuters.

Ранее было принято решение японского правительства по постепенному сбросу в океан очищенной воды, которая накопилась на территории аварийной электростанции. Эта операция была одобрена Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ) и продлится 30-40 лет. В первом этапе с 24 августа по 11 сентября было сброшено около 7,8 тысяч тонн воды, и второй этап завершился 23 октября, когда было сброшено еще около 7,8 тысяч тонн.