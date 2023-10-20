Белый дом просит у Конгресса больше $50 млрд на американское ВПК

Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить свыше $50 миллиардов долларов на развитие американской военно-промышленной базы. Эта информация содержится в сопроводительных документах, предоставленных Белым домом в связи с запросом на дополнительное финансирование на 2024 финансовый год.

Основной целью этих средств является оказание поддержки Украине и Израилю, и данный запрос был представлен Джо Байденом на Капитолийский холм.