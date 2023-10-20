Против трех организаций КНР введены санкции США

США ввели ограничительные меры в отношении трех китайских организаций из-за предоставления технологической поддержки или материалов для создания баллистических ракет в Пакистане, по информации от Государственного департамента США, сообщает ТАСС.
Белый дом просит у Конгресса больше $50 млрд на американское ВПК
Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить свыше $50 миллиардов долларов на развитие американской военно-промышленной базы.
Индийская компания отказалась от заказов на пошив формы полиции Израиля
Компания Maryan Apparel из индийского штата Керала приняла решение временно приостановить принятие новых заказов на пошив формы для израильской полиции.
Правительство пока не планирует запрещать экспорт керосина
В настоящее время правительство Российской Федерации не планирует ввести запрет на экспорт керосина, несмотря на то, что этот вопрос обсуждался на встрече вице-премьера Александра Новака с представителями нефтяной промышленности.
Первый в России пробег на электрокарах завершен в Тамбове
Группа блогеров и журналистов посетила более 20 туристических мест в Черноземье в рамках проекта "Путешествуй по России.