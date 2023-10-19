Минфин США утвердил операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы при условии выборов

Министерство финансов Соединенных Штатов одобрило временное разрешение на проведение операций с нефтегазовым сектором Венесуэлы, сроком на шесть месяцев. Это решение будет продолжено, если Венесуэла выполнит обязательства по проведению выборов в стране.
Также, сообщается о сделке между властями США и Венесуэлы, в рамках которой Вашингтон смягчает санкции в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы, при условии проведения президентских выборов под международным наблюдением.
Важно отметить, что данная сделка не предполагает размораживания венесуэльских активов на территории Соединенных Штатов. В прошлом месяце администрация США выразила готовность смягчить санкции против Венесуэлы, при условии принятия Каракасом конкретных мер по восстановлению демократии в стране.
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