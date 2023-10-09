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В Конгрессе признают, что атака ХАМАС на Израиль — провал США
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  • Опубликована сегодня в 19:35

В Конгрессе признают, что атака ХАМАС на Израиль — провал США

Атака ХАМАС на Израиль была не только провалом для израильской разведки, но также для Соединенных Штатов, заявил бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти на пресс-конференции.

"Это был провал не только для Израиля и израильской разведки, но и для нас", - сказал политик.

Маккарти утверждает, что США должны усилить давление на Иран в свете продолжающегося конфликта, в котором Вашингтон обвиняет Иран в подготовке нападения на Израиль. Он предлагает первым шагом заморозить ранее размороженные 6 миллиардов долларов и ввести жесткие ограничения для нефтедобывающей промышленности Ирана.

"США должны вновь применить политику максимального давления на Иран, а заморозка 6 миллиардов долларов - это только начало", - заявил Маккарти.

Сейчас Тегеран получает "миллиарды долларов" от продажи нефти, что было невозможно при администрации Дональда Трампа, подчеркивает политик.

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