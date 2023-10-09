В США оценили возможность военного столкновения с Россией

Бывший председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал Марк Милли выразил мнение, что возможность военных столкновений между Вашингтоном и Москвой увеличится, если Россия одержит победу на Украине. Эти слова Милли были произнесены им во время интервью на телеканале CBS в передаче 60 Minutes.
По его утверждению, в случае такого сценария США столкнутся с необходимостью "существенного увеличения" или даже удвоения военного бюджета. Генерал также подчеркнул, что увеличится вероятность "войны между сверхдержавами в ближайшие 10-15 лет".
Марк Милли также оценил процесс контрнаступления Вооруженных сил Украины, называя его "длительным, сложным и чрезвычайно кровавым".
Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале выразил мнение, что текущие события вокруг Украины оставляют России все меньше выбора, кроме прямого конфликта с Североатлантическим альянсом.
По его словам, Россия, в теории, готова к такой конфронтации, но заместитель председателя Совбеза подчеркнул, что результат будет достигнут с "гораздо большими потерями для человечества, чем в 1945 году".
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты участвуют в управлении боевыми действиями на Украине, предоставляя вооружение Киеву, фактически ведя войну против России.
Экс-советник руководства Пентагона также выразил опасения относительно риска "разрушительной войны" в Европе.
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