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Демократы сомневаются в победе Байдена на выборах президента США
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  • Опубликована сегодня в 14:16

Демократы сомневаются в победе Байдена на выборах президента США

Сторонники Демократической партии США, несмотря на обеспокоенность перспективами Джо Байдена на президентских выборах 2024 года, продолжают публично поддерживать его, так как не видят альтернативной кандидатуры. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Один из бывших демократических политиков, мэр Майами-Бич Филип Левин, сравнил ситуацию с управлением страной стареющим президентом с семейным бизнесом, где сложно убедить "дедушку" отказаться от руководящей должности, сообщает ТАСС.

"Это похоже на то, как если бы ваш дед управлял компанией, и вы понимали, что он уже на том этапе, когда могут пострадать его наследники, если руководство не будет изменено. Но это очень сложно. Как мы убедим дедушку отказаться от должности руководителя?" — сказал он.

Представитель Национального комитета Демпартии, выступивший анонимно, заявил, что было бы безответственно не выражать беспокойство со стороны демократов:

"У нас нет никаких обнадеживающих доказательств. Результаты опросов плохие. Рейтинги одобрения плохие. Мы осведомлены о беспокойстве по поводу возраста президента, а также по поводу вице-президента, если ей придется возглавить страну".

Сторонники партии "смирились с мыслью о том, что Байден никуда не уйдет, а жизнеспособного "плана Б" у них нет". — отмечает WSJ.

Они опасаются, что выход Байдена из президентской гонки может вызвать "беспорядочные праймериз", не приведущие к появлению лучшего кандидата.

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