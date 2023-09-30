Республиканцы в Сенате США планируют заблокировать проект финансирования Киева

Республиканцы в Сенате Конгресса США планируют заблокировать законодательную инициативу о продлении финансирования федерального правительства до 17 ноября, которая предусматривает выделение примерно $6 млрд на помощь Украине, сообщает ТАСС.
Лидер республиканского меньшинства в Сенате, Митч Макконнелл, заявил журналистам, что он рекомендует своим коллегам-республиканцам не голосовать за эту инициативу, хотя при этом он выразил желание избежать приостановки работы правительства.
"Посмотрим, что произойдет в Палате представителей". — отметил Макконнелл.
Таким образом, 49 республиканцев могут заблокировать прохождение инициативы в Сенате во время процедурного голосования, контролируемого демократами. Для перехода на итоговое голосование проекту необходима поддержка 60 из 100 сенаторов.
В Палате представителей в настоящее время обсуждается проект продления финансирования правительства на 45 дней, предложенный республиканцами. Этот проект не включает финансовую помощь Украине. В ближайшие минуты они должны приступить к голосованию по этому предложению.
Для избежания шатдауна правительства Конгресс должен успеть принять инициативу по продлению финансирования до полуночи по местному времени, когда заканчивается текущий финансовый год в США. Неудача в этом может привести к серьезным последствиям, включая прекращение работы многих госпрограмм и проблемы с выплатой зарплат госслужащим.
Пока ни одна из палат не приняла проект продления финансирования правительства.
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