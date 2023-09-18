Кирби: США введут новые санкции против Ирана за задержания американцев

США планируют ввести дополнительные санкции против высших представителей иранского руководства в ответ на якобы неправомерные задержания американских граждан в Иране. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Санкции направлены на предотвращение дальнейших арестов американцев, однако, по его утверждению, они не должны повлиять на уже начатый обмен заключенными.

Согласно информации, полученной от источников CNN, список лиц, подвергнутых новым санкциям, включает в себя министерство разведки Ирана и бывшего президента Махмуда Ахмадинежада.

Кирби подтвердил, что Иран в понедельник освободил пять американских граждан в рамках обмена на своих граждан и размораживание средств в размере 6 миллиардов долларов. На вопрос о возможном влиянии новых санкций на этот обмен, представитель Белого дома утверждает, что они не должны оказать негативного воздействия на данную сделку, и они были введены с целью предотвратить будущие задержания американцев в Иране.