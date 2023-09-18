Р-8А "Посейдон" ВМС США приблизился к госгранице России, но был отогнан

В понедельник Минобороны России сообщило о приближении американского самолета Р-8А "Посейдон" ВМС США к границе Российской Федерации в Баренцевом море. Российские средства контроля воздушного пространства выявили воздушную цель, приближающуюся к государственной границе России 18 сентября.

Для идентификации и предотвращения нарушения государственной границы России был отправлен истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет Р-8А "Посейдон" ВМС США. По приближении российского истребителя, иностранный военный самолет совершил разворот от государственной границы России.

Важно отметить, что не было никакого нарушения государственной границы России, и полет российского истребителя был проведен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Российский истребитель не пересекал воздушные маршруты и не допускал опасного приближения к иностранному самолету.