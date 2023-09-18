Хантер Байден решил судиться с налоговиками

Сын президента США Хантер Байден обратился с иском в федеральный суд по столичному округу Колумбия, в котором он обвиняет налоговую службу в недостаточной защите его личных данных от разглашения.

Основанием для подачи иска являются действия сотрудников налоговой службы, в частности, Гэри Шэпли и Джозефа Зиглера, которые публично выступали, давали интервью СМИ и предоставляли показания в конгрессе.

Хантер Байден утверждает, что налоговая служба "осознанно и преднамеренно" не предприняла "административных, технических и/или физических мер" для обеспечения безопасности и конфиденциальности его персональной информации.

Согласно иску, Хантер Байден требует компенсацию в размере тысячи долларов за каждый случай несанкционированного раскрытия его налоговых данных.

Этот иск подчеркивает важность вопросов конфиденциальности данных и защиты личной информации в современном мире, а также демонстрирует, что даже близкие к высшим должностным лицам граждане могут обращаться в суд, чтобы защитить свои права и интересы.