Канаан: Сегодня состоится обмен заключенными между Ираном и США

Сегодня стало известно, что Иран и США проведут обмен заключенными, как объявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани на еженедельной пресс-конференции.

Согласно его заявлению, "согласно последним имеющимся у меня новостям, обмен заключенными состоится сегодня. Пять иранских заключенных в США будут освобождены, а пять американских пленных, находящихся в Иране, также будут переданы этой стране".

Из пятерых освобожденных иранцев двое вернутся на родину, двое останутся в США, а один человек отправится к семье в третью страну.

Агентство Reuters сообщило, что Катар подтвердил США и Ирану о поступлении в банки в Дохе шести миллиардов долларов иранских средств, которые Вашингтон разблокировал в рамках сделки по обмену заключенными.

Информация также гласит, что катарский самолет уже находится в Иране и готовится доставить американских заключенных в Доху.

Ранее газета The New York Times сообщила, ссылаясь на свои источники, о сделке между Ираном и США по обмену заключенными. В рамках этой сделки Иран получит доступ к замороженным активам на сумму шести миллиардов долларов, которые смогут быть использованы исключительно в гуманитарных целях. Эти средства будут переведены с размороженных иранских счетов в Южной Корее и будут депонированы на счет в катарском банке. Государственный департамент США подчеркнул, что эти размороженные средства принадлежали Ирану и могут быть использованы только для гуманитарных нужд. США также будут следить за тем, как эти средства будут расходоваться.