Чарльстон: В США исчез самолет-невидимка F-35B

В США сейчас активно проводятся поиски "стелс"-истребителя F-35B после произошедшей аварии в Южной Каролине, в результате которой пилот был вынужден катапультироваться. Об этом сообщили в Объединенной базе Чарльстон.

Представители авиабазы заявили: "Мы сотрудничаем с авиабазой морской пехоты Бофорт, чтобы найти самолет F-35, который попал в аварию сегодня днем. Пилот благополучно катапультировался". Они также попросили всех возможных свидетелей предоставить информацию об инциденте.

Как сообщили местным СМИ в Корпусе морской пехоты США, авария затронула истребитель F-35B из 501-й учебной эскадрильи 2-го авиакрыла морской пехоты. Пилот был доставлен в больницу, и его состояние оценивается как стабильное.

Поиски сосредоточены в районе озер Моултри и Марион в центральной части штата Южная Каролина.

F-35 Lightning II - это семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанных американской фирмой Lockheed Martin в трех вариантах: наземный истребитель (CTOL), истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (STOVL), а также палубный истребитель (CV).