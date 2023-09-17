Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отмечает рост критики от американских конгрессменов по поводу будущих расходов и помощи Украине.

Он подчеркнул это в интервью британской газете Telegraph и сказал:

"Мы видим растущее число, в особенности, республиканцев в Палате представителей, которые критикуют будущие расходы и помощь Украине."

Кирби также отметил, что эта критика исходит, главным образом, от "небольшой, но сильно звучащей группы республиканцев от правого крыла Палаты".

Ранее член Палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что США вовлечены в прокси-войну с Россией из-за связей семьи президента США Джо Байдена и их невозможности отказать Владимиру Зеленскому.

Она также напомнила, что еще во времена вице-президентства Джо Байдена, Киев получил от США один миллиард долларов в обмен на увольнение украинского генпрокурора Виктора Шокина.