Республиканец Рамасвами: Китай, а не бывший СССР, представляет главную угрозу для США

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами, выразил мнение о том, что Китай является главной угрозой для США, и призвал Вашингтон сконцентрировать свое внимание на этой проблеме, а не на "больше не существующем СССР". Эти заявления он сделал в интервью телеканалу Fox News.

"Угроза номер один, которая стоит перед нами, - это коммунистический Китай... нам нужно обратить наше внимание туда. Не на СССР, которого больше не существует", - подчеркнул Рамасвами.

Он также добавил, что, по сравнению с ситуацией на Ближнем Востоке, Китай остается главным приоритетом для обороны США. Рамасвами подчеркнул необходимость сохранения партнерства с Израилем, чтобы обеспечивать стабильность на Ближнем Востоке.