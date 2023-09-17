Переговоры США и Китая на Мальте длились 12 часов

Переговоры помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и главы МИД КНР Ван И вместе с их делегациями, проведенные на Мальте 16-17 сентября, в общей сложности продлились 12 часов. Об этом сообщила представитель высокого ранга из вашингтонской администрации на телефонном спецбрифинге, посвященном этой встрече.

"В течение двух дней мы провели вместе около 12 часов", — подчеркнула она, добавив, что это включает в себя несколько встреч.

Она также подтвердила, что в ближайшие месяцы представители высоких американских и китайских властей планируют провести серию встреч, на которых будут обсуждаться вопросы безопасности в регионе. Она подчеркнула, что "обе стороны считают критически важными усилия по стабилизации отношений" между США и Китаем.

Однако представитель вашингтонской администрации также отметила, что Соединенные Штаты выразили свою обеспокоенность в связи с действиями Пекина в Тайваньском проливе.

Как было ранее объявлено в Белом доме, Салливан и Ван И также обсудили ситуацию на Украине и Тайване. Эта встреча стала продолжением их предыдущей встречи, которая состоялась в мае в Вене. Кроме того, за последние месяцы Китай посетили высокопоставленные представители американской администрации, включая госсекретаря США Энтони Блинкена, министра финансов Джанет Йеллен, спецпосланника по вопросам климата и бывшего госсекретаря США Джона Керри, а также министра торговли Джину Раймондо, среди других.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И планируют провести переговоры в Москве 18 сентября.