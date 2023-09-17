Трамп заявил, что не будет преследовать политических оппонентов

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News, подчеркнул, что он никогда не будет преследовать своих политических оппонентов, в отличие от нынешнего главы государства, Джо Байдена.

"Я никогда не стал бы этого делать. Но Байден так поступает," — сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, намерен ли он, если победит на выборах, использовать свои президентские полномочия для преследования политических соперников.

Он также подчеркнул, что новый генеральный прокурор, которого он планирует назначить, будет "жестким в отношении преступности и честным".

Ранее, комментируя обвинения, предъявленные ему в рамках нескольких уголовных дел, Трамп заявил, что он не беспокоится о возможности попасть в тюрьму и не рассматривает такой возможности. Он уверен, что за его преследованием стоит Джо Байден, который, по его мнению, "подсказал генеральному прокурору предъявить обвинения Дональду Трампу".

На данный момент Трампу предъявлено общее число 91 обвинения в рамках четырех уголовных дел, которые он считает попыткой демократического установления помешать его возвращению в Белый дом. Самые серьезные обвинения могут привести к лишению свободы на 20 лет. При условии сложения сроков, он может быть приговорен к нескольким столетиям заключения. Суммарно, по всем обвинениям, Трампу грозит более 700 лет тюремного заключения.