Байдена поправили: лидер демократов США заговорил о необзованности цветных американцев

Белый дом произвел необычные изменения в стенограмме выступления президента Джо Байдена, в котором он, кажется, намекнул на необразованность афроамериканских и латиноамериканских рабочих. По данным Daily Mail, во время своего выступления в штате Мэриленд, американский лидер подчеркнул свои достижения в области налоговой политики и создания новых рабочих мест, но сделал серьезную оговорку, указав на недостаток образования среди цветных меньшинств и ветеранов.
Он сказал: "Мы наблюдаем рекордно низкий уровень безработицы, особенно... особенно среди афроамериканцев, латиноамериканских рабочих и ветеранов, вы знаете рабочих без дипломов средней школы."
Однако затем Белый дом, который обычно публикует официальные стенограммы речей президента, включая в них звуки размышления ("м-м-м" и "э-э-э"), необычным образом изменил слова президента. В исправленной стенограмме фраза звучит следующим образом: "особенно среди афроамериканцев и латиноамериканских рабочих и ветеранов, вы знаете, и рабочих без дипломов средней школы."
Поведение и высказывания нынешнего президента США вызывают сомнения в его способности выполнять свои обязанности и часто становятся объектом шуток. В разные моменты времени Байден путает имена и должности присутствующих, и бывают случаи, когда ему требуется помощь окружающих, чтобы найти выход с публичной сцены.
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