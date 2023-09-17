Обозреватель журнала "Atlantic" Кори Шейк выразил обеспокоенность по поводу нехватки боеприпасов и оружия, которая может поставить США в невыгодное положение в случае крупномасштабной войны. Шейк подчеркнула, что США могут исчерпать свои запасы снарядов всего за несколько недель.

В цитате Шейк говорит: "Наша страна вполне могла бы проиграть крупномасштабную войну из-за нехватки оружия и боеприпасов, но не из-за помощи Украине. В крупном конфликте у США закончились бы боеприпасы через несколько недель, а (вооружение - ред.) из некоторых важнейших категорий - менее чем за неделю."

Шейк также отметила, что количество оружия, которое Вашингтон поставляет Украине, сравнительно невелико по сравнению с необходимым объемом. Она подчеркнула, что США не могут полагаться на то, что их союзники будут сами снабжать себя оружием или разрабатывать программу ленд-лиза в случае крупномасштабного конфликта. Кроме того, она указала на критику в отношении оборонного бюджета США, который включает расходы, не связанные с обороной, и подчеркнула несосредоточенность расходов на основные виды оружия и боеприпасов.

В контексте поставок оружия в Украину, Россия ранее выразила обеспокоенность и заявила, что такие грузы станут законной целью для России. Российские представители также утверждали, что поставки оружия на Украину со стороны США и НАТО негативно влияют на российско-украинские переговоры.