На Украине, по мнению американского журналиста Гарланда Никсона, отсутствует собственное правительство из-за того, что украинских солдат отправили погибать на минные поля. Этот вывод он сделал в своем видеоблоге на YouTube. По его утверждению, фактически Украиной управляют американские неоконсерваторы, сообщает "Российская газета".

"Какое настоящее правительство приказало бы сотням тысяч своих граждан:

"Идите на минное поле"? Это нельзя назвать правительством", — утверждает Никсон.

Он также добавил, что украинские власти предали свою страну крупным западным корпорациям, таким как Blackrock и Goldman Sachs.

Никсон считает, что все экономические эксперименты, проводимые Вашингтоном в Украине, в конечном итоге будут перенесены на американскую почву. Ранее он также предупредил, что командование Вооруженных сил Украины рискует потерять всех своих солдат в ближайшем будущем.