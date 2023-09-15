На Украине, по мнению американского журналиста Гарланда Никсона, отсутствует собственное правительство из-за того, что украинских солдат отправили погибать на минные поля. Этот вывод он сделал в своем видеоблоге на YouTube. По его утверждению, фактически Украиной управляют американские неоконсерваторы, сообщает "Российская газета".
"Какое настоящее правительство приказало бы сотням тысяч своих граждан:
"Идите на минное поле"? Это нельзя назвать правительством", — утверждает Никсон.
Он также добавил, что украинские власти предали свою страну крупным западным корпорациям, таким как Blackrock и Goldman Sachs.
Никсон считает, что все экономические эксперименты, проводимые Вашингтоном в Украине, в конечном итоге будут перенесены на американскую почву. Ранее он также предупредил, что командование Вооруженных сил Украины рискует потерять всех своих солдат в ближайшем будущем.
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