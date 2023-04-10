США могут оставить Европу самостоятельно разбираться с Украиной и сфокусироваться на тайваньском вопросе. Об этом заявил одиозный американский сенатор Марко Рубио после заявления президента Франции Макрона о том, что он против вовлечения ЕС в конфликт из-за Тайваня.
Рубио также отметил необходимость понять, говорил ли Макрон только от имени Франции или от имени всего ЕС.
Калийные удобрения притормозили западные санкции против Белоруссии
Работа над санкциями против Белоруссии со стороны Европейского союза зашла в тупик из-за несогласия по поводу калийных удобрений. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Россия остается основным поставщиком нефти в Индию
Россия продолжает оставаться главным поставщиком нефти в Индию уже шесть месяцев подряд.
Роспотребнадзор разработал мобильное приложение для здорового питания
Оно создано как многонациональный сервис, где пользователи смогут рассчитывать калорийность блюд, индекс массы тела
Холодный климат продлевает жизнь
Немецкие ученые установили, что умеренно низкие температуры увеличивают продолжительность жизни человека. Об этом сообщает Telegram-канал Discovery.