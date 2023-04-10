США могут оставить Европу самостоятельно разбираться с Украиной и сфокусироваться на тайваньском вопросе. Об этом заявил одиозный американский сенатор Марко Рубио после заявления президента Франции Макрона о том, что он против вовлечения ЕС в конфликт из-за Тайваня.

Рубио также отметил необходимость понять, говорил ли Макрон только от имени Франции или от имени всего ЕС.