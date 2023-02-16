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  • Опубликована сегодня в 17:55

Секретарь СНБ Украины заявил, что украинцы развалили СССР

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинцы развалили Советский Союз. Об этом он сообщил в эфире местных СМИ.

"Я могу уверенно сказать, что именно мы, украинцы, развалили Советский Союз", — отметил Данилов.

Как отметил политик, в марте 1989 года в первой стачке в стране участвовали 176 шахтеров, 94 из них были украинцами. Именно эта стачка, по мнению Данилова, привела к развалу СССР.

Свои умозаключения политик не стал раскрывать, лишь добавил, что украинцы также могут разрушить и Россию.

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