Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинцы развалили Советский Союз. Об этом он сообщил в эфире местных СМИ.

"Я могу уверенно сказать, что именно мы, украинцы, развалили Советский Союз", — отметил Данилов.

Как отметил политик, в марте 1989 года в первой стачке в стране участвовали 176 шахтеров, 94 из них были украинцами. Именно эта стачка, по мнению Данилова, привела к развалу СССР.

Свои умозаключения политик не стал раскрывать, лишь добавил, что украинцы также могут разрушить и Россию.