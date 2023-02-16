Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинцы развалили Советский Союз. Об этом он сообщил в эфире местных СМИ.
"Я могу уверенно сказать, что именно мы, украинцы, развалили Советский Союз", — отметил Данилов.
Как отметил политик, в марте 1989 года в первой стачке в стране участвовали 176 шахтеров, 94 из них были украинцами. Именно эта стачка, по мнению Данилова, привела к развалу СССР.
Свои умозаключения политик не стал раскрывать, лишь добавил, что украинцы также могут разрушить и Россию.
Журналист из США раскрыл подробности минирования "Северного потока" американскими военными
Ему пришло анонимное письмо
Глава МИД Саудовской Аравии в ближайшее время посетит Дамаск
Это будет его первый визит с момента начала в Сирии Гражданской войны
Госдума: хотим защитить русский язык от иностранных слов
Во втором и третьем чтениях нижняя палата Федерального Собрания приняла закон о регулировании употребляемых заимствований
В Смольном не смогли обеспечить престиж профессии дворника
Объявленная Смольным реформа ЖКХ не повлияла на престиж профессии дворника.