Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 09.12.2023 : 91,6402
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 09.12.2023 : 98,8409
Поставки урана из России в США возросли втрое
  1. Главная
  2. Мир
  • Опубликована сегодня в 16:20

Поставки урана из России в США возросли втрое

Американская статистика опубликовала данные, из которых исходит, что поставки урана из России в США становятся все больше. В общей сложности количество поставок увеличилось более чем на 43 тонны.

Подобная закупка стала крупнейшей с июня 2023 года и принесла компаниям России 62,8 млн долларов. Для США РФ - второй по значимости поставщик сырья.

Помимо российских компаний, уран приобретается в Британии и Китае. Поставки из Нидерландов, для сравнения, значительно сократились - практически в 7 раз, и составляют теперь 8,9 тонн.

Мир

Шольц считает, что в росте цена на газ виновата Россия

Шольц считает, что в росте цена на газ виновата Россия

Политик уверен, что все проблемы создает исключительно российское правительство.

Читать полностью
WSJ: в предвыборных опросах рейтинг Трампа оказался выше, чем у Байдена

WSJ: в предвыборных опросах рейтинг Трампа оказался выше, чем у Байдена

WSJ: в предвыборных опросах рейтинг Трампа оказался выше, чем у Байдена

Читать полностью

Общество

Уровень наценки на яйца будет регламентирован

Уровень наценки на яйца будет регламентирован

ФАС взяло регулирование цен под свой контроль – уже несколько ритейлеров согласились пойти на уступки.

Читать полностью
Яндекс Такси откажется от своей комиссии в пользу работников

Яндекс Такси откажется от своей комиссии в пользу работников

Такой способ, считает руководство компании, поможет привлечь новых водителей.

Читать полностью

Новости