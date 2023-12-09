Американская статистика опубликовала данные, из которых исходит, что поставки урана из России в США становятся все больше. В общей сложности количество поставок увеличилось более чем на 43 тонны.
Подобная закупка стала крупнейшей с июня 2023 года и принесла компаниям России 62,8 млн долларов. Для США РФ - второй по значимости поставщик сырья.
Помимо российских компаний, уран приобретается в Британии и Китае. Поставки из Нидерландов, для сравнения, значительно сократились - практически в 7 раз, и составляют теперь 8,9 тонн.
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