Американская статистика опубликовала данные, из которых исходит, что поставки урана из России в США становятся все больше. В общей сложности количество поставок увеличилось более чем на 43 тонны.

Подобная закупка стала крупнейшей с июня 2023 года и принесла компаниям России 62,8 млн долларов. Для США РФ - второй по значимости поставщик сырья.

Помимо российских компаний, уран приобретается в Британии и Китае. Поставки из Нидерландов, для сравнения, значительно сократились - практически в 7 раз, и составляют теперь 8,9 тонн.