Галущенко: Украина уменьшит доминирование России на рынке урана. Если получится

Министр энергетики Украины Герман Галущенко объявил о планах страны увеличить производство урана с целью уменьшить доминирование России на мировом рынке урана. Галущенко выразил надежду на то, что расширение производства урана на Украине поможет сместить Россию с этого рынка.

В настоящее время Россия контролирует значительную часть мирового рынка урана, что затрудняет введение санкций против нее, так как множество компаний имеют контракты на поставку урана с российскими партнерами. Тем не менее, Украина активно работает над увеличением собственного производства урана, считая это важным элементом национальной безопасности.

Украинская компания "Энергоатом" уже подписала меморандум о взаимопонимании с американской ConverDyn, который предусматривает помощь в расширении добычи урана на Восточном горно-обогатительном комбинате в Украине. Также планируется строительство завода по конверсии природного урана в гексафторид урана, необходимого для создания полного ядерного цикла.

Кроме того, в августе "Энергоатом" заключил соглашение с канадской компанией Cameco о продаже украинского урана и производстве ядерного топлива для украинских атомных электростанций Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской с 2024 по 2035 год.

Украина, хотя и не является крупным игроком на мировом урановом рынке, стремится увеличить свое присутствие в этой стратегически важной сфере. В то время как "Росатом" после приобретения казахстанского месторождения урана стал вторым по запасам этого ресурса в мире после Казахстана.

По данным холдинга "Атомэнергопром", в 2022 году производство урана в мире увеличилось на 6%, достигнув 50,4 тысячи тонн. Большая часть добычи урана осуществляется девятью крупнейшими компаниями, включая НАК "Казатомпром" (Казахстан), CNNC и CGN (Китай), "Атомредметзолото" (Россия), Uranium One (Россия), Orano (Франция), Cameco (Канада), ГП "Навоийуран" (Узбекистан) и BHP (Австралия-Великобритания).