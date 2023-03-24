Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 24.03.2023 : 76,3072
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 24.03.2023 : 83,1452
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 14:25

В Минобороны РФ указали на абсурдность использования боеприпасов с объединенным ураном

Применение боеприпасов с обедненным ураном нанесет непоправимый вред ВСУ, причем на Западе об этом прекрасно известно. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Также он подчеркнул, что эти снаряды в значительной степени могут подорвать сельскохозяйственный экспорт Украины на десятилетия вперед. До последнего времен страны НАТо использовали снаряды только на чужой территории, когда нет необходимости задумываться об экологических последствиях.

Мир

Сеймур Херш: Байден приказал взорвать «Северные потоки», чтобы наказать канцлера ФРГ

Либо месть, либо наказание

Читать полностью

Минобороны: за сутки на Донецком направлении ликвидированы свыше 380 украинских военных

Тем не менее, ВСУ продолжают стягивать сюда резервы

Читать полностью

Общество

Мишустин: завершилось строительство первых 107 км автомагистрали М-12 "Восток"

В 2023 году дорога будет полностью пущена в обиход

Читать полностью

Захарова: украинцы для НАТО — расходный материал

Запад цинично относится к Киеву, что хорошо видно из новости о готовности Британии поставить боеприпасы с обедненным ураном

Читать полностью

Новости