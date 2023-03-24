Применение боеприпасов с обедненным ураном нанесет непоправимый вред ВСУ, причем на Западе об этом прекрасно известно. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Также он подчеркнул, что эти снаряды в значительной степени могут подорвать сельскохозяйственный экспорт Украины на десятилетия вперед. До последнего времен страны НАТо использовали снаряды только на чужой территории, когда нет необходимости задумываться об экологических последствиях.
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