Применение боеприпасов с обедненным ураном нанесет непоправимый вред ВСУ, причем на Западе об этом прекрасно известно. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Также он подчеркнул, что эти снаряды в значительной степени могут подорвать сельскохозяйственный экспорт Украины на десятилетия вперед. До последнего времен страны НАТо использовали снаряды только на чужой территории, когда нет необходимости задумываться об экологических последствиях.