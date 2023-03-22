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  • Опубликована сегодня в 13:40

Депутат Бундестага назвала преступлением решение Британии передать киевскому режиму обедненный уран

Депутат левой партии ФРГ Сара Вагенкнехт назвала решение Великобритании передать киевскому режиму обедненный уран "преступлением" и призвала официальный Берлин занять четкую позицию по этому вопросу.

По ее словам, решение Великобритании передать Украине обедненный уран действительно вызывает опасения в отношении его воздействия на окружающую среду и здоровье людей. Использование снарядов с обедненным ураном может привести к загрязнению воздуха, почвы и воды, а также повысить риск заболевания раком у населения и военных.

"Я призываю федеральное правительство Германии занять позицию по этому вопросу", — написала Вагенкнехт в социальной сети.

Позиция Германии по этому вопросу может быть важной, учитывая ее роль в мировом сообществе и в Европейском союзе. Важно, чтобы правительства стран вели диалог и сотрудничали в обеспечении безопасности и благополучия своих граждан.

Напомним, накануне заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что, помимо эскадрона боевых танков Challenger 2, Британия предоставит Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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