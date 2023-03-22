Депутат левой партии ФРГ Сара Вагенкнехт назвала решение Великобритании передать киевскому режиму обедненный уран "преступлением" и призвала официальный Берлин занять четкую позицию по этому вопросу.

По ее словам, решение Великобритании передать Украине обедненный уран действительно вызывает опасения в отношении его воздействия на окружающую среду и здоровье людей. Использование снарядов с обедненным ураном может привести к загрязнению воздуха, почвы и воды, а также повысить риск заболевания раком у населения и военных.

"Я призываю федеральное правительство Германии занять позицию по этому вопросу", — написала Вагенкнехт в социальной сети.

Позиция Германии по этому вопросу может быть важной, учитывая ее роль в мировом сообществе и в Европейском союзе. Важно, чтобы правительства стран вели диалог и сотрудничали в обеспечении безопасности и благополучия своих граждан.

Напомним, накануне заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что, помимо эскадрона боевых танков Challenger 2, Британия предоставит Украине боеприпасы с обедненным ураном.