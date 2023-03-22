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  • Опубликована сегодня в 9:16

Захарова: Попытки передать Киеву снаряды с ураном - безрассудная провокация Лондона

Планы Великобритании по передаче Киеву снарядов с обедненным ураном — очередная безрассудная провокация Лондона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это вопрос абсолютного безрассудства, безответственности, безнаказанности англосаксов, англосаксонского дуэта, в первую очередь, Лондона и Вашингтона, в международных делах", — отметила Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, использование подобных материалов может вызывать озабоченность, и международные сообщества должны тщательно изучить все аспекты данной ситуации. Кроме того, любые действия, которые могут усугубить конфликт или вести к нарастанию напряженности, должны быть предотвращены, и вместо этого стороны должны прилагать усилия для нахождения мирного и дипломатического решения данной проблемы.

Одновременно с этим, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поставка Киеву боеприпасов с обедненным ураном ведет к трагедии мирового масштаба, США и их сателлиты делают все, чтобы "война до последнего украинца" перешла в "войну до последнего европейца".

Снаряды с объединенным ураном (англ. depleted uranium ammunition) — это боеприпасы, в которых в качестве материала для ядерного топлива используется уран-238. Он получает такое название из-за того, что содержание изотопа урана-235, который используется в ядерном оружии, в этом материале низкое.

Снаряды с объединенным ураном применяются в качестве кумулятивных снарядов для пробивания брони, также они могут использоваться в качестве бронебойных снарядов. Объединенный уран очень плотный и твердый, что делает его эффективным материалом для бронебойных снарядов.

Однако, следует отметить, что снаряды с объединенным ураном могут быть опасными для здоровья, если они распадаются или сгорают в процессе использования, особенно если их частицы попадают в организм человека. В связи с этим, их использование становится предметом дискуссии в вопросах экологии и безопасности.

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