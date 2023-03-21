США не собирается предоставлять Украине боеприпасы с ураном

Пентагон не планируют предоставлять Украине боеприпасы с обедненным ураном, следом за Великобританией. Об этом заявил пресс-секретарь военного ведомства США Патрик Райдер.

Напомним, ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила о поставке снарядов с обедненным ураном на Украину. В российском дипредставительстве посчитали это шагом, который может привести к дальнейшей эскалации конфликта., сообщает ТАСС.

Снаряды с объединенным ураном - это тип боеприпасов, в которых уран-238 используется в качестве основного элемента для создания энергии при взрыве. Они считаются особенно разрушительными из-за того, что при взрыве они способны создавать высокотемпературный плазменный шар, который поражает все вокруг.

Снаряды с ОУ являются крайне опасными, так как могут привести к значительному загрязнению окружающей среды радиоактивными материалами. В связи с этим многие страны запретили их производство и использование в военных конфликтах.

В настоящее время существуют более эффективные альтернативы для достижения военных целей без применения снарядов с ОУ, поэтому их использование становится все более редким.