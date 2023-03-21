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  • Опубликована сегодня в 21:38

МИД России предостерег Великобританию от поставок снарядов с ураном на Украину

Российское посольство в Великобритании выразило озабоченность по поводу передачи Украине снарядов с обедненным ураном, считая это шагом, который может привести к дальнейшей эскалации конфликта.

Дипломаты РФ призывают Великобританию не пересекать "очередную опасную черту" в стремлении добиться "поражения" России, передает ТАСС.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу также выразил свою озабоченность возможными поставками боеприпасов с обедненным ураном Украине со стороны Великобритании.

Все это свидетельствует о нарастающем напряжении в отношениях между Россией и Западом в связи с ситуацией на Украине.

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