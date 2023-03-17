Вооруженные формирования Ливии заявили, что нашли десять емкостей с ураном недалеко от границы с Чадом. В сообщениях подчеркивается, что МАГАТЭ пока никак не прокомментировало эти заявления.

Ранее сообщалось, что инспекторы МАГАТЭ обнаружили пропажу около 2,5 тонн необогащенного урана, хранившихся на объекте в Себхе, что в 660 киломметрах к юго-востоку от столицы Ливии Триполи, передает "Интерфакс".

Как отмечали мировые СМИ, каждую тонну этих веществ — при наличии соответствующих технологий — можно переработать в 5,6 кг материалов оружейного качества, нужных для создания ядерного оружия.