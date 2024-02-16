15 февраля в аэропорту Кольцово (г. Екатеринбург) приземлился борт номер один. В столицу Урала с рабочим визитом прилетел президент России Владимир Путин.

В программе президента было посещение не только Екатеринбурга, но и городов Нижний Тагил и Верхняя Пышма. В первом городе Владимир Путин прибыл на "Уралвагонзавод", где ему показали производство по выпуску танков. Далее его ждали на заводе "Уральские локомотивы" (г. Верхняя Пышма). Здесь производят "Ласточки" и "Филины". На предприятии глава государства смог подробно узнать о новом пассажирском поезде под названием "Финист".

Ещё одной важнейшей целью посещения Свердловской области было проведение совещания, на котором обсуждались вопросы развития высокоскоростных железнодорожных магистралей.

Далее Владимир Путин направился в Челябинск.