Ураган в Стамбуле: Готовность города к сильным осадкам и ветру

В воскресенье в Стамбуле ожидается ураганный ветер со скоростью до 110 км/ч, сопровождающийся проливным ливнем, сообщил губернатор города, Давут Гюль. Мэр Стамбула, Экрем Имамоглу, подчеркнул, что приняты необходимые меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций из-за неблагоприятных погодных условий.

"Осадки в Стамбуле продолжатся в воскресенье. Ветер станет сильнее в северной и северо-западных частях города и местами может достигать силы урагана (90-110 км/ч)", — отмечено в сообщении губернатора.

Мэр города подчеркнул готовность к действиям в случае чрезвычайных ситуаций, утверждая, что 2 104 единицы специальной техники и 5 045 человек находятся в состоянии боевой готовности.

Синоптики предсказывают, что холодный фронт, пришедший с Балкан, останется в Стамбуле до понедельника, приведя к первому снегопаду в некоторых районах, что является необычным для этого времени года.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропортах Стамбула в субботу и воскресенье отменили почти 200 внутренних и международных авиарейсов. Оранжевый код природной опасности объявлен не только в Стамбуле, но и в Анкаре, Измире и других городах Турции, где ожидается ухудшение погоды, включая шквалистый ветер, ливни и подтопления.