Специалист в сфере диетологии Людмила Микитюк проинформировала о пользе употребления мяса кролика. По словам специалиста, оно приносит больше пользы для организма, чем если бы человек употреблял свинину или говядину.

Диетическая крольчатина не содержит гормоны и антибиотики, чем нередко "напичкана" говядина и свинина. Редко, когда можно встретить в рационе человека данный продукт, подчеркнула диетолог, однако это можно исправить. В состав мяса кролика входит множество полезных веществ: цинк, фосфор, белок, витамины B и железо.

Кроме этого, кроличье мясо, отметила диетолог, не так насыщено холестерином и жиром в отличие от других более вредных видов животной пищи. В составе крольчатины присутствует уникальный аминокислотный профиль, благодаря чему блюдо приносит больше в отличие от свинины или той же говядины. Ранее Микитюк сообщила о пользе мяса верблюда, улучшающего работу системы желудочно-кишечного тракта и укрепляющего центральную нервную систему.