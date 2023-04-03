Финский деревообрабатывающий концерн UPM продал свои активы в России, включая Чудовский фанерный завод. Подробности сделки не сообщаются.
Известно, что в марте 2022 года UPM прекратил поставки своей продукции в Россию, при этом акционеры не стали останавливать деятельность фанерного завода в городе Чудово Новгородской области мощностью 155 тыс. куб. м в год.
Как ранее сообщили в руководстве концерна, активы в России составляют менее 1% от стоимости активов группы. В 2021 году менее 10% древесины, поставляемой UPM в Финляндию, приходилось на Россию.
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