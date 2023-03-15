УПЦ находится в заложниках у бандитского киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне министр культуры Украины Александра Ткаченко заявил о том, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.