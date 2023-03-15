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  • Опубликована сегодня в 9:55

Захарова: На Украине свобода вероисповедания - под большим вопросом

УПЦ находится в заложниках у бандитского киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне министр культуры Украины Александра Ткаченко заявил о том, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.

"Прямым текстом, без какого-либо смущения киевский режим озвучил преступную логику: свобода вероисповедания на Украине находится в заложниках у бандитов на Банковой", — написала в своем Telegram-канале Захарова, передает ТАСС.

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