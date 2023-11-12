В МГУ рассматривается инициатива по созданию нового учебного направления

Этот удивительный феномен находится под поверхностью Датского пролива и превосходит своими размерами даже самый высокий наземный водопад Анхель в Венесуэле. Известный как "Водопад Датского пролива", его высота достигает 3500 метров, а ширина впечатляет – около 160 километров, сообщает Аргументы И Факты.