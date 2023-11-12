В МГУ рассматривается инициатива по созданию нового учебного направления

Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий предлагает ввести специализацию под названием "фундаментальная инженерия", с целью подготовки высококвалифицированных специалистов в области инженерных исследований, сообщает РИА Новости.
Исполняющая обязанности декана факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ, Юлия Горбунова, отмечает, что новая специальность будет направлена на обучение инженеров, способных преобразовывать фундаментальные научные результаты в технологические разработки. Горбунова подчеркивает важность подготовки инженеров-исследователей нового поколения, способных превращать фундаментальные открытия в инновационные решения.
Океанологи обнаружили самый крупный подводный водопад на Земле
Этот удивительный феномен находится под поверхностью Датского пролива и превосходит своими размерами даже самый высокий наземный водопад Анхель в Венесуэле. Известный как "Водопад Датского пролива", его высота достигает 3500 метров, а ширина впечатляет – около 160 километров, сообщает Аргументы И Факты.
Ученые из Мадрида выявили общие черты характера у долгожителей
Исследование, представленное в Journal of Happiness Studies, включало участие более 14 тысяч людей в возрасте от 100 до 107 лет. В рамках исследования проводилось тестирование для выявления ключевых черт характера.
В новом сезоне арктических экспедиций "Роснефть" достигла значительных успехов
В новом сезоне арктических экспедиций "Роснефть" достигла значительных успехов, представив новые перспективы для развития энергетики. Активные геологические исследования привели к открытию ранее недоступных месторождений нефти и газа, подчеркивая важность компании в обеспечении энергетической безопасности страны, сообщает Русаргумент.
Ученые из МИЭТ представили новый метод подготовки оборудования для анализов
Ученые из МИЭТ представили новый метод подготовки оборудования для анализов, разработав наноматериал, способствующий снижению себестоимости высокоточных исследований в клинической, эпидемиологической, судебно-медицинской и других областях с использованием метода спектроскопии комбинационного рассеяния.